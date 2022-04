Juventus, si studia l’affare Zaniolo. Ma ci sono dei dubbi

Calciomercato Juventus: i bianconeri studiano il colpo Zaniolo, ma ci sarebbero dei dubbi

Nicolò Zaniolo è il grande obiettivo della Juventus in vista dell’estate, non ci sono più dubbi. I bianconeri, che lo seguono ormai da parecchio tempo, hanno già incontrato l’agente del calciatore.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è possibile un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, sebbene spaventi la richiesta della Roma. I giallorossi, infatti, non lo faranno partire per un’offerta inferiore ai 40 milioni di euro. Inoltre c’è un aspetto tecnico: un attacco composto da Chiesa, Vlahovic e Zaniolo sarebbe efficace anche con difese chiuse? La Juve riflette.

