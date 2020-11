La Juventus inizia a prepararsi per il dopo Chiellini: nel mirino c’è Diego Carlos del Siviglia, primi contatti

La Juventus pensa a rinforzare la difesa e al ricambio generazionale per supplire ad un eventuale ritiro di capitan Chiellini a fine stagione. Il club bianconero segue gli scenari per Sergio Ramos, ma i costi dell’operazione sarebbero troppo onerosi in caso di addio dello spagnolo al Real Madrid.

Così la dirigenza della Continassa starebbe monitorando seriamente Diego Carlos, colonna della retroguardia del Siviglia. Il nazionale brasiliano ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, ma la crisi economica determinata dalla pandemia sanitaria può abbassare a 50 milioni il prezzo del giocatore come scrive in Spagna la testata Todofichajes.com. La Juventus avrebbe sondato la disponibilità con gli agenti del difensore classe ’93 e già nelle prossime settimane potrebbe iniziare le trattative con il Siviglia.