Juventus, sondaggio per Scamacca. Le ultime sull’attaccante del Genoa

Scamacca Juventus: Paratici si informa per l’attaccante tra Genoa e Sassuolo. I bianconeri valutano il classe ’99 per rinforzare l’attacco

Stando a quanto riferito da Sky Sport la Juventus, nella persona di Fabio Paratici, si sarebbe interessata a Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 del Genoa in prestito dal Sassuolo. Potrebbe essere il giovane attaccante il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo bianconero, che ha diversi discorsi in ballo con il Grifone.

La Juve deve però parlare prima di tutto col Sassuolo, che possiede il cartellino del ragazzo: l’imminente match dello Stadium con i neroverdi potrebbe essere l’occasione giusta.