Juventus, Sorrentino: «Ronaldo non ha voluto scambiare la maglia»

Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo, svela il retroscena dietro al mancato scambio di maglie con Cristiano Ronaldo

Stefano Sorrentino, interpellato da Sky Sport, ha rivelato il motivo del mancato scambio di maglie fra lui e Cristiano Ronaldo, a seguito del match tra la Juventus e il Chievo.

«Perché non ci siamo più scambiati la maglia? Era un po’ arrabbiato, è un campionissimo, non vuole mai perdere. Non aveva fatto gol, non era contentissimo. Io ero con il mio amico Dybala: mi ha fatto i complimenti, ma era molto scuro in volto. Alla fine ho preso la maglia di Paulo».