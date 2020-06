Juventus, nessun riposo concesso ai bianconeri che ieri grazie allo 0-0 contro il Milan hanno conquistato un posto in finale di Coppa Italia

Niente riposo ma subito in campo. Nella giornata di oggi infatti la Juventus è tornata ad allenarsi allo Juventus Training Center Continassa. Come riporta il sito ufficiale del club solo lavoro di scarico per chi è sceso ieri in campo all’Allianz Stadium.

La ripresa è fissata per la giornata di domani al mattino.