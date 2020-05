Juventus su Chiesa: offerti tre calciatori alla Fiorentina

La Juventus non molla la presa su Chiesa: offerti i cartellini di Romero, Mandragora e Rugani alla Fiorentina

Federico Chiesa è uno degli obiettivi di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. La Fiorentina continua a fare muro, ma la società bianconera ha in mente una strategia per strappare il talento azzurro dalla mani di Rocco Commisso.

Nell’operazione potrebbero essere inseriti i cartellini di Cristian Romero, Rolando Mandragora e Daniele Rugani, profili molto graditi alla proprietà viola.