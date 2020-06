La Juventus ha messo nel mirino Eren Dinkci per la formazione Under 23: l’attaccante lascerà il Werder Brema

La Juventus pianifica la formazione Under 23 per la prossima stagione. L’ultimo nome finito sulla lista del club bianconero è quello di Eren Dinkci, attaccante turco classe 2001 che vorrebbe lasciare il Werder Brema in estate.

Il piano della Juve è chiaro: prelevare Dinkci in prestito con diritto od obbligo di riscatto e valutarlo da vicino nel corso dell’annata 2020/21.