Juventus, testa al Sassuolo: sei bianconeri a riposo

La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa in vista del match di mercoledì prossimo contro il Sassuolo. Ecco il report ufficiale.

«La Juve si avvicina lavorando all’impegno di mercoledì sera contro il Sassuolo. Il gruppo si è ritrovato in mattinata, al Training Center, e ha proseguito la preparazione alla sfida di Reggio Emilia. Oggi la squadra ha ancora differenziato l’allenamento: recupero per i protagonisti in campo sabato sera, lavoro tecnico e conclusioni per il resto del gruppo. Bentancur, Bernardeschi, Danilo, Cuadrado, Matuidi e Ronaldo hanno usufruito di una giornata di riposo; seduta personalizzata, invece, per Bonucci, de Ligt e Rabiot. Domani sarà vigilia: l’allenamento dei bianconeri, che la mattina seguente partiranno per l’Emilia Romagna, si svolgerà al pomeriggio»