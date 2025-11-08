Juventus Torino, all’Allianz Stadium il derby della Mole valido per la giornata numero 11 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato all’Allianz Stadium). Riflettori accesi all’Allianz Stadium per il derby della Mole. La Juventus del neo tecnico Luciano Spalletti ospita il Torino di Marco Baroni (in panchina, causa squalifica, presente il vice Colucci). I bianconeri per non perdere il treno verso le posizioni più nobili del campionato e – magari – mantenere intatte le ambizioni di scudetto. I granata per inanellare il sesto risultato utile consecutivo e trovare una vittoria che manca da oltre dieci anni. La stracittadina in campo a partire dalle 18 in punto. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Juventus Torino.

JUVENTUS TORINO LIVE:

41′ – Tiro di Conceicao: la devia Paleari fuori. L’arbitro però non coglie il tocco del portiere e comanda il rinvio dal fondo

40′ – Ultimi cinque minuti di primo tempo di Juventus Torino. Copione che si ripete: la Vecchia Signora attacca ma non punge, il Toro difende e fatica a ripartire

37′ – Tiro di Vlahovic murato, conclusione velleitaria del serbo

32′ – Cosa ha sbagliato Simeone? Occasione d’oro creata da Ngonge che salta un uomo e lancia l’argentino a rete. L’ex Napoli sbaglia tutto e si allunga il pallone

27′ – Maripan provvidenziale: super chiusura su Vlahovic

20′ – Proteste Juve per un presunto calcio di rigore. McKennie va per calciare, in scivolata Ismajli cerca di bloccare l’americano (che cade a terra) per arbitro e var non c’è nulla. Sembra tutto regolare

16′ – Partita bloccata: la Juve attacca sì, ma la manovra pecca di precisione e si rivela spesso inconcludente. Il Toro dal canto suo – come spiegato – non riesce a manovrare. Ancora sullo 0-0 (e orfana di reali occasioni da gol) questo Juventus Torino

12’ – Ancora possesso Juve: il Torino fatica a uscire dalla sua metà campo, meglio invece la Juve che riesce a girare il pallone con velocità

9′ – Juve che mantiene il pallino del gioco in questo avvio. Torino difende con ordine e prova le ripartenze in contropiede

4′ – Atmosfera da brividi allo Stadium: praticamente esaurito, circa mille i tifosi granata

2′ – Ci prova la Juve: conclusione di Locatelli deviata in angolo

🔴1′ – Inizia il derby della Mole

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, K.Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz, Vlahović.

A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Zhegrovа, Adžić, Kostić, Openda, Miretti, Neto Lopes, David, Rouhi, De Jesus Gomes.

All. Spalletti

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Simeone, Ngonge.

A disposizione: Popa, Siviero, Dembele, Masina, Nkounkou, Tameze Biraghi, Anjorin, Asllani, Gineitis, Ilkhan

Aboukhlal, Adams, Njie, Zapata

All. Colucci (vice Baroni)