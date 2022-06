Juventus, tutto chiuso per Kostic: accordo totale. Cifre e dettagli

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero trovato l’accordo anche con l’Eintracht Francoforte per Kostic. Ora l’affare sarebbe chiuso

La Juventus spinge per per Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte e in base a quanto riportato da Sportmediaset avrebbe trovato l’accordo totale sia con l’esterno che con il club tedesco.

La trattativa sarebbe impostata sulla base di un trasferimento per 15 milioni di euro. La Juve avrebbe trovato il punto di incontro con Kostic presentando un’offerta da 2,5 milioni annui più bonus per un contratto di 3 anni.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24