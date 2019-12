Juventus Udinese: cosa deve temere Sarri

Juventus-Udinese presenta diverse insidie per Sarri. Spesso si soffrono le squadre che si difendono basse coprendo il centro

L’Udinese è tra le squadre più difensive del campionato. Contro il Napoli si è visto un 532 molto passivo e rinunciatario che aveva come obiettivo quello di blindare la trequarti proteggendo gli spazi centrali.

Difficilmente la Juventus di Sarri avrà i rischi difensivi delle ultime gare. Si tratta però di una gara che si può complicare nel caso il gol non arrivasse subito. In stagione, più volte i bianconeri hanno sofferto i blocchi bassi che coprivano il centro, con la mole di gioco che non si è tradotta in effettiva pericolosità. Contro i friulani, bisognerà trovare il modo di perforare il bunker avversario.