Juventus Under 23, ecco la svolta: la squadra cambia ufficialmente nome

La Juventus Under 23 cambia nome: la seconda squadra bianconera si chiamerà Juventus Next Gen da oggi in poi

La Juventus U23 ha cambiato nome. Come comunicato dal club bianconero, la squadra diventa ufficialmente Juventus Next Gen.

IL COMUNICATO – «Poco più di quattro anni fa – era il 21 agosto 2018 – la Juventus Under 23 giocava la prima storica partita ufficiale della sua storia, vincendo 1-0 contro il Cuneo ad Alessandria. Oggi, venerdì 26 agosto, un nuovo punto di partenza attende questa bellissima realtà, un punto di partenza per un ulteriore percorso di valorizzazione della squadra.

LA JUVENTUS UNDER 23 DIVENTA UFFICIALMENTE JUVENTUS NEXT GEN.

Con questo renaming, dunque, si vuole rafforzare ulteriormente il posizionamento del brand come innovatore e pioneer. Juventus, infatti, è l’unica squadra della Serie A ad avere una Seconda Squadra militante in Serie C. Senza dimenticare, ovviamente, l’obiettivo primario che è quello di dare valore al progetto trasmettendone al meglio la sua filosofia. Una filosofia che si fonda su concetti chiari come l’ambizione, il continuo miglioramento e la crescita dei giocatori. Next Gen, però, vuol dire anche talento e sogno, in una parola: futuro, quello delle nuove generazioni di calciatori.

Renaming che è il primo passo in questo percorso di crescita per ampliare le potenzialità di questo progetto che è nato quattro anni fa, ma soprattutto per rafforzare il posizionamento di Juventus come leader innovativo e lungimirante.

Ed è molto chiaro anche il messaggio che la Società vuole veicolare: la Juventus Next Gen, sempre di più, darà la possibilità a tanti giovani di crescere nel mondo bianconero, anche e soprattutto come uomini, diventando calciatori professionisti. Stabilendo nuovi standard, il Club si è rivolto al futuro con un atteggiamento audace e giovanile allo stesso tempo».

