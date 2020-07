Juventus, visite mediche per Iling Junior: vicino l’accordo con il Chelsea

La Juventus ha opzionato Iling Junior, baby talento del Chelsea classe 2003: i dettagli sulla situazione dell’esterno

La Juventus sarebbe al lavoro per assicurarsi l’esterno del futuro. Iling Junior, talento classe 2003 del Chelsea, avrebbe sostenuto già le visite mediche con i bianconeri nelle scorse settimane e l’accordo con la società londinese sarebbe vicino.

Non ci sarebbe ancora nulla di ufficiale o notizie di affare già concluso, ma la strada sembra spianata verso un accordo positivo. Un grande colpo in prospettiva per un brillante talento del calcio europeo.