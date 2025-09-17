Juventus, Vlahovic convince tutti: prestazioni in crescita, ma il rinnovo resta fermo… Le ultimissime

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, sta vivendo un inizio di stagione particolarmente positivo con la maglia della Juventus. Dopo un’estate turbolenta, segnata da voci di mercato e incertezze sul futuro, il numero 9 bianconero ha risposto sul campo con prestazioni solide e un atteggiamento che ha conquistato lo staff tecnico e dirigenziale.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, all’interno dell’ambiente juventino c’è grande soddisfazione per la professionalità e la dedizione mostrata da Vlahovic. In particolare, dopo la sfida contro il Borussia Dortmund, il centravanti ha dimostrato una crescente leadership e una presenza incisiva in campo, elementi che hanno rafforzato la fiducia del club nei suoi confronti. Nonostante le ottime prestazioni, il tema del rinnovo contrattuale di Vlahovic rimane congelato. Romano ha chiarito che, al momento, non ci sono sviluppi concreti nella trattativa tra il giocatore e la società.

PAROLE – «C’è grande soddisfazione nello staff della Juventus per l’atteggiamento mostrato ancora una volta da Dušan Vlahović, che insomma ha mostrato ancora una volta un impatto molto importante. Ha avuto un impatto molto importante sulla partita. Segna Vlahović quest’anno anche con un’ottima e grande continuità. È una Juventus che al di là dei gol è molto contenta anche dell’atteggiamento di Vlahović, della serietà di Vlahović nelle prestazioni, lo dico nei numeri ma anche in allenamento.

Quindi dal punto di vista proprio della pancia della Juve si vede un Vlahović con l’atteggiamento giusto. Poi chiaramente il contratto è un discorso a parte, è un discorso che al momento rimane completamente arenato in un cassetto, è un discorso che non sta avanzando, ma quella è un’altra storia. È importante però raccontare dal punto di vista della Juventus come insomma l’atteggiamento di Vlahović sia stato molto molto gradito in queste prime settimane di lavoro con la nuova stagione».