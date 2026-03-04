Juventus, Vlahovic è tornato: il messaggio social dell’attaccante serbo gasa i tifosi bianconero. Il gesto del 9 – FOTO

Juventus, Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo: ecco il messaggio social dell’attaccante serbo

Il momento tanto atteso dai tifosi bianconeri è finalmente arrivato. Il ruggito del bomber è tornato a farsi sentire, infiammando immediatamente il cuore del tifo juventino.

Dusan Vlahovic ha deciso di rompere il silenzio, affidando al suo profilo Instagram tutta la sua voglia di riscatto dopo il lungo infortunio. Lo ha fatto con un post laconico ma dal significato potentissimo: «Io sono tornato». Poche e semplici parole, accompagnate da una fotografia che lo ritrae in azione sul campo di allenamento, che sono state sufficienti a scatenare migliaia di commenti entusiasti e a riaccendere le speranze della Juventus in un momento assolutamente cruciale della stagione.

Un sollievo per la panchina: le nuove soluzioni tattiche

Il rientro a pieno regime del numero 9 rappresenta una fondamentale boccata d’ossigeno per Luciano Spalletti. Nelle ultime complesse settimane, il mister ha dovuto studiare e proporre diverse alchimie tattiche d’emergenza per sopperire alla pesante mancanza di un vero e proprio finalizzatore d’area di rigore. Vlahovic è, di fatto, l’architrave su cui poggia l’intera fase offensiva bianconera. Il suo annuncio social funge da chiara dichiarazione d’intenti verso tutti i prossimi avversari.

Il peso specifico del rientro per la corsa ai vertici

Il ritorno in campo del bomber balcanico permetterà finalmente alla Juventus di ritrovare la propria identità offensiva, garantendo di nuovo quella profondità e quel cinismo sotto porta che sono clamorosamente mancati nelle ultime uscite ufficiali. La squadra ha un disperato bisogno della sua cattiveria agonistica per mantenere l’impermeabilità dei risultati e scalare le posizioni di vertice in classifica.

«Io sono tornato» è il grido di battaglia di un giocatore che sa di avere ancora moltissimo da dare alla causa. Ora la parola passa inevitabilmente al rettangolo verde: con un giocatore così motivato, la dirigenza e i tifosi possono guardare con rinnovato ottimismo alle prossime sfide, consapevoli di aver ritrovato il loro leader carismatico e realizzativo.