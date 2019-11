Juventus Women, Guarino non fa drammi: «Pareggio giusto»

Rita Guarino, coach della Juventus Women, ha parlato dopo il pareggio ottenuto in campionato contro il Milan

Rita Guarino ha analizzato il pareggio in Milan Juventus Women ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole.

PAREGGIO – «Poteva starci anche il gol prima, ma Laura ha salvato tutto. Di pericoli ne avevamo corsi, è stata una partita equilibrata. Spiace prendere gol gli ultimi 30 secondi, ma credo che sia giusto il pareggio».

CONDIZIONI DEL CAMPO – «Un campo come quello di oggi non aiuta il fraseggio, la tecnica. Oggi di calcio se n’è visto poco, ho visto molto agonismo in un campo dove era difficile giocare la palla. Fa parte del gioco».

GOL SUBITO – «Poteva far passare del tempo prima. In questi casi non si può chiedere tutto, quindi l’inesperienza la paghi in queste circostanze».