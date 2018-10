Juventus-Young Boys gol e highlights: la sintesi del match dell’Allianz Stadium. Le azioni salienti della partita della Champions League 2018/2019 – VIDEO

Prima casalinga stagionale in Champions League per la Juventus, che nell’inedito orario delle 18:55 sfida lo Young Boys. Gli svizzeri all’esordio si sono arresi tra le mura amiche al Manchester United, mentre per i bianconeri un successo rappresenterebbe la degna prosecuzione di un cammino iniziato alla grande al Mestalla di Valencia, violato per 0-2 nonostante l’inferiorità numerica per l’incredibile espulsione di Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Matuidi, Bentancur, Bernardeschi, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic. In panchina: Perin, Chiellini, Cancelo, Khedira, Emre Can, Bentancur, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

YOUNG BOYS (4-5-1): Von Ballmoos; Schick, Von Bergen, Camara, Benito; Fassnacht, Sow, Sanogo, Bertone, Sulejmani; Hoarau. A disposizione: Wolfi, Lauper, Garcia, Assalé, Aebischer, Nsame, Ngamaleu. Allenatore: Gerardo Seoane.

JUVENTUS-YOUNG BOYS 1-0 – Appena 4′ di gioco e la Juve è già avanti: pennellata di Bonucci a pescare in area Dybala, che con delizioso tocco mancino sul secondo palo gonfia la rete!

JUVENTUS-YOUNG BOYS 2-0 – Raddoppio della Joya! Dybala lancia il contropiede, Cuadrado serve l’accorrente Matuidi e l’argentino ribatte in rete la corta respinta del portiere avversario sulla conclusione dal limite del francese

JUVENTUS-YOUNG BOYS 3-0 – Ancora Dybala! L’argentino questa volta appoggia facilmente in rete un suggerimento di Cuadrado dalla destra dopo un’azione perimetrale dei bianconeri al limite dell’area di rigore ospite