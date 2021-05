Kalinic: «Contento della continuità che sto ritrovando. Su Pandur...»

Nikola Kalinic ha parlato ai microfoni ufficiali dell’Hellas Verona dopo il pareggio contro il Torino: le sue parole

MATCH – «Oggi abbiamo giocato molto bene, creando tantissime occasioni pericolose e dominando sul piano del gioco per quasi tutta la gara. Ci è mancata solo un po’ di precisone negli ultimi 20 metri, ma giocando così la strada è quella giusta e non era affatto scontato riuscire a rimontare la rete subita nel finale».

PRESTAZIONE – «Sapevo non sarebbe stato facile giocare contro la difesa del Torino, anche perché c’era sempre un uomo fisso in marcatura su di me. Ma ho la consapevolezza di aver dato il massimo per la squadra con l’obiettivo di creare più occasioni possibili».

CONTINUITÀ – «Se sono contento per la continuità che sto ritrovando? Certo, ho avuto alcuni infortuni durante la stagione che hanno frenato il mio rendimento, ma ora sto bene. Continuerò a lavorare per fare sempre meglio e aiutare la squadra in queste ultime partite.

PANDUR – «L’esordio in Serie A di Pandur? Sono molto felice per lui perché ha messo in campo un’ottima prestazione. Deve continuare così, come sta facendo, e migliorerà ancora: può diventare un grande portiere. Anche in allenamento dimostra sempre tanta qualità e impegno: lavora duro e si meritava un esordio così».