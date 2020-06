Kalulu Milan: il difensore classe 2000 sosterrà le visite mediche con il club rossonero nella giornata di mercoledì

Pierre Kalulu è pronto per iniziare la nuova avventura con la maglia del Milan, che vedrà da vicino nella giornata di mercoledì quando sarà in Italia per sostenere le visite mediche col club rossonero.

Come raccolto dalla redazione di milannews24.com, Kalulu si legherà al Milan per i prossimi cinque anni dopo il mancato rinnovo contrattuale con il Lione.