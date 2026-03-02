Calciomercato
Kane Bayern Monaco, i bavaresi puntano forte sul rinnovo dell’inglese: la mossa in programma per blindarlo
Il Bayern Monaco ha un chiaro obiettivo per il mercato: il prolungamento del contratto di Harry Kane. Dopo aver recentemente trovato la giusta intesa con Upamecano, la dirigenza vuole assolutamente blindare il giocatore. Secondo le conferme fornite da Fabrizio Romano, il club considera l’atleta fondamentale per il proprio progetto sportivo. I colloqui proseguiranno per definire rapidamente i dettagli finanziari e personali dell’accordo.
🚨 Bayern are insisting to get new deal done for Harry Kane as next one after Dayot Upamecano.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2026
Bayern want Kane to stay and continue being key part of the project, talks on to understand financial/personal factors.
https://t.co/Ct5JnTu8Zz
PAROLE – «🚨 Il Bayern insiste per concludere un nuovo accordo con Harry Kane, il prossimo dopo Dayot Upamecano.
Il Bayern vuole che Kane resti e continui a essere una parte fondamentale del progetto; i colloqui proseguiranno per comprendere i fattori finanziari/personali».
