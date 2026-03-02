Connect with us
Kane Bayern Monaco, i bavaresi puntano forte sul rinnovo dell’inglese: la mossa in programma per blindarlo

47 minuti ago

Kane Bayern Monaco, i bavaresi puntano forte sul rinnovo dell’inglese: la mossa in programma per blindarlo. Occhio ai prossimi sviluppi

Il Bayern Monaco ha un chiaro obiettivo per il mercato: il prolungamento del contratto di Harry Kane. Dopo aver recentemente trovato la giusta intesa con Upamecano, la dirigenza vuole assolutamente blindare il giocatore. Secondo le conferme fornite da Fabrizio Romano, il club considera l’atleta fondamentale per il proprio progetto sportivo. I colloqui proseguiranno per definire rapidamente i dettagli finanziari e personali dell’accordo.

PAROLE – «🚨 Il Bayern insiste per concludere un nuovo accordo con Harry Kane, il prossimo dopo Dayot Upamecano.
Il Bayern vuole che Kane resti e continui a essere una parte fondamentale del progetto; i colloqui proseguiranno per comprendere i fattori finanziari/personali».

