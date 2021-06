Inghilterra, Kane: «Cambio? Decide Southgate. Non volevamo un punto»

Harry Kane, centravanti dell’Inghilterra, ha parlato dopo il pareggio per 0-0 contro la Scozia: ecco le parole dell’attaccante

Ai microfoni della UEFA, Harry Kane ha parlato del pareggio per 0-0 contro la Scozia. Ecco le sue parole.

«Sorpreso dal cambio? No, l’allenatore fa le sue scelte e bisogna rispettarle. Come in Premier, non ci sono partite semplici. Basta un pareggio con la Repubblica Ceca? Ci aspetta una grande partita, quello di oggi non è il punto che volevamo ma è arrivato il pareggio».