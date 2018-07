Kane: «Non potevamo fare di più. Abbiamo dato tutto»

Le parole di Harry Kane al termine di Belgio-Inghilterra, match vinto 2-0 dai fiamminghi che conquistano il terzo posto al Mondiale

A termine del match perso contro il Belgio, valido per la finale terzo-quarto posto del Mondiale in Russia, il capitano dell’Inghilterra, Harry Kane, ha parlato così in conferenza stampa: «I ragazzi non potevamo fare più di quanto fatto. Il Belgio è un’ottima squadra, non possiamo criticare questa squadra. Abbiamo dato tutto. Il nostro obiettivo era quello di arrivare fino in fondo, siamo davvero dispiaciuti di non aver vinto questa gara, ma ciò dimostra che abbiamo ancora possibilità di imparare e tenere alta la testa».