Kean, parla il dg della Fiorentina: «Questa situazione siamo riusciti a gestirla così. Sulla stagione attuale...» - Calcio News 24

Kean, il direttore generale della Fiorentina si esprime così sulla situazione dell’attaccante

Il direttore generale della Fiorentina Ferrari ha voluto rilasciare a Sky Sport queste dichiarazioni tra Kean e obiettivi.

LE PAROLE – «Stiamo facendo un’annata importante, abbiamo 6 punti più dello scorso anno e il presidente ci chiede sempre di fare meglio del passato. Quest’anno siamo all’ennesima semifinale e in campionato in un gruppo di squadre molto vicine, ci sono 5 gare e dobbiamo fare un passo alla volta. L’obiettivo è dare soddisfazioni ai nostri tifosi che ci sono stati vicinissimo. Per la Champions abbiamo 4 squadre davanti che vanno velocissime, noi proveremo fino alla fine a fare il massimo e Cagliari ne è stata la dimostrazione. Siamo entrati in campo con mentalità, ci mancava Moise ma il gruppo ha reagito bene. Le abbiamo sempre affrontate come una famiglia queste situazioni, se un ragazzo ha problemi con le persone care cerchiamo di aiutarlo. Appena possibile rientrerà, gli mandiamo un abbraccio e lo stiamo aspettando»