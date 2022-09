L’ex attaccante di Inter, Cagliari e Lazio Keita potrebbe anche saltare i Mondiali in Qatar: ecco perchè e cosa è accaduto al senegalese

L’ex attaccante del Cagliari, ora in forza allo Spartak Mosca, Keita Baldè rischia una pesante squalifica per non aver rispettato il protocollo durante un test antidoping a cui è risultato negativo: i fatti risalgono al match tra Udinese e Cagliari.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda l’ex numero 9 degli isolani rischia una squalifica di 90 giorni, fino al 5 dicembre 2022 che potrebbe così fargli saltare il Mondiale in Qatar con il Senegal.