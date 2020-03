Keita Baldé: «Sono stato vicino alla Juventus»

L’attaccante del Monaco Keita Baldé, ex Lazio e Inter, ha raccontato un retroscena di mercato riguardante la Juventus

Keita Baldé ha svelato un retroscena di mercato che riguarda la Juventus: «L’anno in cui sono andato via dalla Lazio sono stato molto vicino ai bianconeri, trasferimento che poi non si è concretizzato».

L’attaccante del Monaco non ha escluso un ritorno in Serie A: «Non nego che qualche offerta c’è, mi piacerebbe tornare», ha detto Keita Baldé durante una diretta Instagram su gianlucadimarzio.com.