Keita Inter, Pastorello: «Inzaghi lo conosce, sono interessati»

Dopo un lungo incontro con l’agente Pastorello, l’Inter avrebbe accelerato per il ritorno in nerazzurro di Keita

Il lungo incontro di oggi pomeriggio con l’agente Federico Pastorello avrebbe avuto come motivazione il ritorno di Keita Baldè. Il calciatore, in prestito alla Sampdoria nell’ultima stagione, potrebbe tornare a Milano dopo la parentesi 2018-2019. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, i nerazzurri avrebbe accelerato per arrivare al senegalese.

Queste le parole di Pastorello: «L’incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L’Inter può stare tranquilla su Lukaku? Romelu ora è in vacanza meritata. Sono venuto per parlare di Keita Balde, l’Inter è ancora interessato: Inzaghi lo conosce molto bene e si sta valutando».