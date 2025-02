Keita Monza, UFFICIALE l'approdo nella squadra biancorossa per l'ex attaccante blucerchiato - Calcio News 24

Keita Monza, ora è UFFICIALE l’arrivo del nuovo attaccante biancorosso. Ecco il comunicato

Ufficiale l’arrivo di Keita al Monza. Ecco il comunicato della società biancorossa sul proprio sito.

IL COMUNICATO

Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025.

Benvenuto Keita Balde!

LA SCHEDA

Keita Balde

Data di nascita: 08/03/1995

Città di nascita: Arbúcies (Spagna)

Età: 29

Altezza: 178 cm

Nazionalità: Senegal

Ruolo: attaccante

• Keita Balde vanta 185 presenze in Serie A, 12 presenze in Champions League e 14 in Europa League.

• In Serie A ha segnato 41 gol: tra i calciatori africani, soltanto George Weah (46) e Victor Osimhen (65) hanno realizzato più reti nella massima serie italiana.

• Ha collezionato anche 40 presenze e 6 gol con la Nazionale del Senegal, con cui ha vinto la Coppa d’Africa 2021 e ha partecipato al Mondiale 2018.