Kessie: «Sorpasso Inter? Pensiamo solo a noi stessi»

Il centrocampista rossonero Franck Kessie ha parlato prima della partita contro il Benevento. Le sue parole

Franck Kessie è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Benevento-Milan. Queste le sue parole:

Sulla lotta Scudetto con l’Inter – «Noi pensiamo a noi stessi e alla gara di oggi che non sarà facile. Non ci sono partite facili. Dobbiamo combattere oggi per fare risultato»

Sulle assenze – «Mancano tanti giocatori ma vogliamo fare risultato. Dobbiamo giocare per quelli che non sono con noi e lottare per loro»

Sul 2021 – «Il 2020 è stato un anno perfetto per noi come ha detto il mister ma non abbiamo vinto nessun trofeo. Non dobbiamo passare al passato ma al presente e al futuro e dare il meglio».