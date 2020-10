Kessié: «Mai pensato di lasciare il Milan. È la mia seconda pelle»

Intervistato dalla BBC, Franck Kessié ha parlato del momento vissuto dal Milan e del proprio futuro in rossonero

Intervistato dalla BBC Sport Africa, Franck Kessié ha così parlato della propria avventura al Milan.

MILAN – «Non ci poniamo limiti. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Abbiamo grande entusiasmo e grande spirito, vogliamo mantenerlo e alimentarlo ancora di più fino alla fine della stagione».

CALCIOMERCATO – «Non ho mai nemmeno pensato di lasciare il club e nessuno qui mi ha chiesto di farlo. Indossare questa maglia, che per me è come una seconda pelle, è motivo di orgoglio per me e la mia famiglia».

PIOLI – «Pioli sa come gestire il gruppo e ci sentiamo tutti parti importanti del progetto. Mi ha detto cosa si aspettava da me. All’inizio non è stato facile, ma poi ho capito le sue richieste e ho fatto il possibile per tradurle in campo».