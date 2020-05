Kessié Milan, ancora una settimana di stop prima del rientro: l’ivoriano, dopo un periodo all’estero, è a metà della quarantena

Anche Kessié sta tornando a disposizione per l’eventuale ripresa del campionato. Il centrocampista ivoriano del Milan, infatti, sta terminando la quarantena dopo essere tornato dal proprio paese.

Nel frattempo – si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – Pioli inizierà a lavorare con i calciatori in piccoli gruppi. Nel frattempo Kessié scalpita, ma ci vorrà ancora una settimana per poter tornare ad allenarsi coi compagni.