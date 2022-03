Kimmich cambia idea: si è vaccinato contro il Coronavirus. Il centrocampista tedesco alla fine ha ceduto

Come riportato dalla Bild Joshua Kimmich si sarebbe alla fine vaccinato contro il Covid.

Dopo il lungo stop di dicembre (in cui risultò positivo accusando anche complicanze polmonari), il giocatore aveva annunciato il cambio di idea: «È stato difficile per me affrontare le mie paure e preoccupazioni. Ecco perché sono stato indeciso per così tanto tempo». Ora il tedesco si è sottoposto regolarmente al vaccino.