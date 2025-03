Nasce la Kings League Francia: c’è l’annuncio ufficiale, presente anche Maignan!

L’annuncio ufficiale della nascita della Kings League Francia che vedrà coinvolto anche Mike Maignan del Milan. Tutti i dettagli

Tramite un annuncio ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Kings League ha ufficializzato l’inizio della competizione anche in Francia. Coinvolto Mike Maignan del Milan.

COMUNICATO – «Kings League France è qui! Dopo l’avvio di successo in Italia e l’approdo in Brasile, la Kings League prosegue la sua espansione internazionale: nella giornata di ieri 9 marzo, infatti, è stata annunciata la creazione della lega francese. La Francia è già stata protagonista in Kings League partecipando alla World Cup in Messico con la squadra Foot2Rue guidata dallo streamer Amine.

Otto le squadre partecipanti alla competizione transalpina. Tra i protagonisti content creators, influencers e nomi di spicco provenienti dal calcio tradizionale. Di seguito l’elenco dei presidenti:

, difensore del Barcellona e , centrocampista del Real Madrid. Al loro fianco ci sarà anche Mike , portiere del Milan Amine , il più importante streamer francese, sarà affiancato dagli ex calciatori Samir Nasri e Jérémy Ménez

, il più importante streamer francese, sarà affiancato dagli ex calciatori e Maxime Biaggi, Squuezie e Djilsi

Michou

Pfut

Domingo

Kameto

Adil Rami, ex difensore del Milan

La data di inizio ufficiale del campionato, che si disputerà a Parigi, verrà comunicata a breve. La competizione potrà essere seguita su tutte le piattaforme social di Kings League, oltre che in modalità gratuita sull’emittente ufficiale M6+».