Kjaer: «Per noi è una finale. Rispetto, ma siamo il Milan»

Kjaer ha parlato prima del match di Europa League contro il Bodo/Glimt: le dichiarazioni del difensore del Milan

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv prima del match di Europa League contro il Bodo/Glimt.

«Ci siamo preparati come al solito. Massima concentrazione contro un avversario particolare. È una finale sia per loro che per noi visto che è una gara secca. Dobbiamo dare il massimo rispetto a loro, ma siamo il Milan, siamo a San Siro e dobbiamo fare la partita. Anche per noi è un match importante. Zinckernagel? Lo conosco, sta facendo molto bene. È uno che segna e fa assist, è un buon giocatore».