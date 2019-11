Klopp ammonisce: «Il razzismo sta tornando. Importante discuterne» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza del tema razzismo negli stadi ammonendo che il pericolo di un ritorno al passato è reale

Jurgen Klopp ha dedicato ampio spazio al razzismo nella conferenza stampa di vigilia alla sfida contro l’Aston Villa. Queste le parole del tecnico del Liverpool.

`«Giudicare è difficile, non so quale sia la punizione più appropriata. Certo è che dobbiamo tenere alta l’attenzione, parlarne e far sì che non succeda in futuro. Viviamo in un periodo in cui questo è un tema, dobbiamo far sì che la gente ragioni nel modo giusto. Le punizioni fermeranno il fenomeno? Beh, dobbiamo lavorarci su…»