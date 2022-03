Klopp: «Chelsea? Giusta la decisione del Governo. Ma l’unico colpevole è Putin». Le parole del tecnico del Liverpool

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa della situazione in cui versa il Chelsea.

Le sue parole: «Tuchel e i giocatori non sono per nulla responsabili di quel che sta succedendo. Solo una persona lo è ed è Vladimir Putin. Su Abramovich non so, ma ciò che ha fatto il governo britannico è giusto».