Le parole di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli

Domani sera si giocherà la sfida di Champions League tra Napoli e Liverpool, il tecnico degli inglesi Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara del San Paolo. L’ex allenatore del Borussia Dortmund risponde con una battuta ai complimenti ricevuti da Ancelotti, tecnico del Napoli: «I complimenti di Ancelotti? Carlo mi piace, lo rispetto, è un grandissimo allenatore ma in Germania lo chiameremmo vecchia volpe… Credo sia molta pre-tattica, sono nel calcio da parecchio tempo e anche lui lo è, quindi sappiamo che sono cose che fanno parte del gioco».

Prosegue Jurgen Klopp nelle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Liverpool, seconda giornata del girone di Champions League: «Domani sera sarà una partita difficile e giocheremo in un’atmosfera incredibile al San Paolo. Insigne è un calciatore eccezionale, sono passati già 5 anni da quel che fece quando allenavo il Borussia Dortmund. Comunque Insigne non è l’unico calciatore forte del Napoli, visto che stiamo parlando di una buona squadra che è organizzata in tutti i settori. Siamo forti anche noi, quindi domani sera entrambe daremo vita ad una gara bellissima».