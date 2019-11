Klopp elogia Ancelotti: «È il tecnico più esperto del mondo» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa di Carlo Ancelotti, prossimo avversario di Champions del suo Liverpool

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera del Liverpool contro il Napoli in Champions League. Le parole del tecnico dei Reds su Carlo Ancelotti.

«Ci dobbiamo aspettare una partita aperta, poco importa chi scenderà in campo, chi lo farà al posto di Insigne sarà un giocatore forte. Quanto ai consigli, se c’è un allenatore che non ne ha bisogno è Carlo Ancelotti. Spero di poter parlare con lui, ma non mi permetterei mai di consigliare a lui cosa fare»