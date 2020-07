Klopp: «Impossibile raggiungere i 100 punti…» – VIDEO

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa del punteggio da raggiungere in campionato

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 in casa dell’Arsenal.

«Non posso dire niente di negativo o positivo, siamo campioni con 93 punti. Non sono uno che vede in questo qualcosa di negativo, ma non possiamo più raggiungere i 100 punti. Abbiamo ottenuto i punti che meritavamo e vedremo quanti altri ne faremo. Siamo a 93 punti e ci sono ancora altre due partite difficili, questi ragazzi hanno fatto una grande stagione e non si può negare. Ma stasera non sono felice per questa gara, sono arrabbiato».