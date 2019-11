Klopp ironizza: «3-0 per noi? Sono tedesco, non scommetto» – VIDEO

In conferenza stampa Jurgen Klopp ha risposto a chi gli chiedeva su quale risultato scommettere per Liverpool-Napoli

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Il tecnico tedesco ha scherzato su chi gli chiedesse su quale risultato scommettere per il match di domani sera ad Anfield.

«Io non posso scommettere. E i tedeschi non sono molto propensi a farlo, non diamo soldi ad altri (ride, ndr). Non ci capisco niente di scommesse, non posso dire niente se non che si tratta di un risultato che mi farebbe felice. E che dovremo fare tutto per ottenerlo”.»