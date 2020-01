Klopp: «Quanti punti? Ho perso il conto…» VIDEO

Klopp, le parole del tecnico del Liverpool dopo la vittoria di ieri per 1-2 contro il Wolverhampton in Premier

Ancora una vittoria per il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds hanno infatti battuto il Wolverhampton per 1-2 con le reti di Henderson e Firmino. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa.

«Non posso pensare ai punti in classifica anche perché ho realmente perso il conto questa settimana. Abbiamo giocato tre partite in sette giorni sono davvero tante! Oggi abbiamo perso Mané per infortunio e questa è la mia unica ansia».