Klopp su Roma-Liverpool: «Qui per vincere, non difenderemo i tre gol»

Le parole dell’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, nell’intervista con Premium Sport a pochi minuti del fischio d’inizio del match contro la Roma

Jurgen Klopp parla ai microfoni di Premium Sport pochi minuti prima di Roma-Liverpool, semifinale di ritorno della Champions League 2017/2018 in programma questa sera allo Stadio Olimpico alle ore 20.45. Le due squadre sono pronte a scendere in campo dopo il 5-2 dell’andata, ma il tecnico dei Reds ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del match: «Prima di una partita non si può sapere mai come andrà a finire ma questo è il bello del calcio. Tuttavia poi si scende in campo e lì conta solamente giocare a calcio e fortunatamente la mia squadra è molto brava a giocare a calcio. Abbiamo molte soluzioni in mente e proveremo a portarle sul terreno di gioco. Certo c’è una grande atmosfera qui all’Olimpico, tanta gente, tanto pubblico, i nostri avversari, ma ci saremo anche noi».

Prosegue e conclude Klopp prima del fischio d’inizio odierno: «Vogliamo raggiungere la finale di Champions League a Kiev. Non siamo venuti qui a Roma per difendere un vantaggio di tre a zero, siamo venuti qui all’Olimpico per provare a vincere la partita di oggi. Sarà molto difficile ma ci proveremo. Non ho idea del risultato finale della partita, ma voglio solamente festeggiare insieme alla mia squadra dopo la partita di oggi. E’ difficile, ma la Champions è una competizione difficile».