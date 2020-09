La Roma segue Kokorin dello Spartak Mosca. Il club russo ammette: «C’è un accordo per farlo andare in Europa»

La Roma non molla la presa su Aleksander Kokorin, attaccante classe ’91 di proprietà dello Spartak Mosca. Il direttore generale del club russo ha rilasciato un’importante dichiarazione sul futuro del calciatore.

«Siamo pronti a lasciarlo andare in un campionato top in Europa. Se dovesse volerlo, perché no? Con lui abbiamo un accordo a riguardo».