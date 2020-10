Koller: «Lazio e Borussia Dortmund passeranno il turno»

Jan Koller, ambasciatore del Borussia Dortmund, ha parlato in vista del match di Champions League tra i tedeschi e la Lazio

Jan Koller, ambasciatore del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di S.S.Lazio Agenzia Ufficiale in vista del match di Champions League tra i tedeschi e la Lazio.

LAZIO DORTMUND – «Si affronteranno le due favorite del girone, per questo sarà sicuramente una partita molto equilibrata. Zenit e Club Brugge non vanno sottovalutate, ma mi aspetto il passaggio del turno da parte delle squadre di Inzaghi e Favre».

IMMOBILE – «Ciro è un giocatore con grandi qualità, ha il gol nel sangue, come sta dimostrando dal suo arrivo alla Lazio e non solo. Il suo stile di gioco è ideale per la Serie A, forse meno però per la Bundesliga».

HAALAND – «Parliamo di uno dei più grandi attaccanti al mondo, con ampi margini di miglioramento. In lui rivedo la mia stessa forza nei duelli individuali con i difensori di turno».