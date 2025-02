Kolo Muani Juve, contro l’Inter non segna, ma fa impazzire lo Stadium con la ruleta e l’assist a Conceicao – le pagelle

Kolo Muani Juve, un’altra ottima prova al suo primo derby d’Italia: contro l’Inter non segna (ci va vicino), ma fa l’assist a Conceicao: le sue pagelle

Randall Kolo Muani continua a fare la differenza per la Juve: nel derby d’Italia il francese a differenza delle sue altre uscite in Serie A non segna, ma questa volta si cala nei panni dell’assistman e lo fa alla grande, con una ruleta e poi scarico su Conceicao, danzando tra le maglie nerazzurre con una eleganza che ai tifosi bianconeri fa tornare alla mente Zidane. É il sesto gol a cui contribuisce da quando è arrivato a Torino e la sensazione è che questi ritmi li possa tenere. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «La Juve non è una squadra per centravanti, ma fa un lavoro di enorme utilità tattica. Due belle occasioni, l’assist dell’1-0 che vale un gol».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Il gol di Conceiçao nasce da una sua giocata da urlo al limite dell’area. Mette in diffi coltà Acerbi nei corpo a corpo. Gli sguscia una volta alle spalle, ma Pavard sporca la conclusione».

TUTTOSPORT 8 – «Nella prima mezz’ora tocca pochi palloni, poi delizia il pubblico con una conclusione al volo che Pavard – provvidenzialmente – gli devia in corner. Quando si piazza spalle alla porta non ce n’è per nessuno: vince tutti i duelli, smistando sempre con intelligenza verso il compagno più libero. Una sua ruleta deliziosa – su un pallone morto – porta al gol di Chico. Rappresenta tutto quello che è mancato alla Juventus negli ultimi mesi: un centravanti vero che sa segnare, lottare e prendere falli».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «La premessa era da romanzo Salgariano: più corpo a corpo (con Acerbi) che fughe, una trama scomoda per chiunque. Con il tempo, scrive i suoi capitoli: sventola in corsa che Pavard gli alza oltre la traversa e, sopra tutto e tutti, il balletto nel traffico di punta, regalando l’assist per Conceicao».

LA REPUBBLICA 7 – « Lo vedi poco, ma gli basta una mezza palla per accendersi e cambiare la partita. Preziosissimo in difesa, strepitoso nell’assist a Conceiçao».

LA STAMPA 7 – «Non è una serata da gala per l’ex Psg, ma lo diventa sul più bello: da rivedere il modo in cui danza, palla al piede, in mezzo a quattro nerazzurri fino al tocco a liberare Conceiçao quando sta per cadere. Due secondi che valgono il derby d’Italia».