Kolo Muani torna alla Juve? Spunta il clamoroso scenario in casa bianconera: Spalletti ha fatto una richiesta precisa!

Kolo Muani può tornare alla Juventus? Ecco l’incredibile scenario svelato da Tuttosport: Spalletti non ha dubbi, le ultimissime

Il brusco rallentamento nella trattativa per En-Nesyri ha provocato una reazione immediata e tutt’altro che morbida da parte di Luciano Spalletti. L’allenatore bianconero, irritato dalle complicazioni burocratiche e dall’incertezza del centravanti marocchino, ha avuto un confronto diretto con la dirigenza per ridefinire le priorità sul mercato offensivo. Il messaggio recapitato a Marco Ottolini è stato netto: o arriva un attaccante di livello assoluto, capace di incidere da subito, oppure è preferibile non muoversi affatto.

Il modello Kolo Muani

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Spalletti ha indicato in Randal Kolo Muani il prototipo dell’attaccante ideale. Non una richiesta sul nome in sé, ma sul profilo: un giocatore completo, già abituato a palcoscenici di alto livello e pronto a integrarsi rapidamente nei meccanismi tattici della squadra. Sul francese, però, gli spiragli sono minimi. Il Tottenham difficilmente cederà i suoi uomini chiave a gennaio, mentre il PSG appare ancor meno disposto a trattare, complice il clima teso tra i due club dopo le frizioni della scorsa estate.

L’identikit tattico: una “boa” alla Højlund

Per chiarire la sua esigenza, Spalletti ha utilizzato un paragone eloquente nel post-partita contro il Napoli. Alla Juventus manca un riferimento fisico e verticale, un attaccante capace di fungere da perno, di far salire la squadra e di dare profondità all’azione. Una tipologia di giocatore che oggi non è presente in rosa e che il tecnico considera fondamentale per completare il suo progetto offensivo.

«C’è la punta come Hojlund a cui scaraventano la palla addosso, lui la rende giocabile e lì la squadra deve fare cento metri per andare a ricomporsi in area di rigore. E questo noi non ce l’abbiamo. Ci vuole uno che prenda palla addosso e faccia a sportellate col difensore centrale».

