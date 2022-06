Kostic Juve, anche il serbo è una priorità. Ma prima Di Maria

Kostic Juve, Allegri dopo Di Maria vuole avere a sua disposizione anche l’esterno serbo. I dettagli del possibile affare

È una Juve a trazione anteriore quella vuole Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno intenzione di rinforzarsi in attacco e hanno individuato in Di Maria e Kostic le sue priorità per l’attacco.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, prima la Juve cercherà di chiudere per Di Maria, mentre in un secondo momento tornerà alla carica per il serbo, valutato circa 15 milioni di euro.