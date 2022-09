Koundé: «In estate mi voleva anche il Manchester City»

Le parole di Koundé sul suo trasferimento al Barcellona: «Ho parlato anche con Guardiola, lui e Xavi sapevano tutto di me»

Il neo acquisto del Barcellona, Jules Koundé, ha parlato ai microfoni del Pais. Di seguito le sue parole.

RUOLO – «Quella del difensore centrale è la mia posizione preferita e quella in cui mi piace giocare. Xavi lo sa. Ma non rifiuterò mai di giocare, anche se ho sempre fatto il centrale e ritengo che sia la posizione in cui ho molte più certezze».

GUARDIOLA – «Mi ha chiamato. Mi ha detto che gli piacevo e che credeva che mi sarei adattato al modo in cui giocava. Ho parlato molto di calcio con lui e con Xavi. Mi sono reso conto che entrambi mi avevano visto giocare e conoscevano perfettamente le mie capacità. Sono stati molto precisi».