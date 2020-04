Kroos: «No al taglio stipendi, ma è giusto fare beneficenza»

Toni Kroos controcorrente: le dichiarazioni del centrocampista del Real Madrid riguardo al taglio degli stipendi dei calciatori

Intervistato da SWR Sport, Toni Kroos ha offerto il suo parere in merito al taglio stipendi per i calciatori per aiutare i club durante l’emergenza Coronavirus.

«La riduzione dell’ingaggio è come fare una donazione inutile o un regalo al club. Secondo me lo stipendio non deve essere tagliato, è giusto aiutare chi ha bisogno e ci sono tante situazioni nelle quali è necessario dare una mano. Molti club risentiranno dell’assenza di entrate già pianificate, ma tutto dipende da quanto durerà il periodo di stop forzato, se si torna a giocare a maggio si troveranno le soluzioni giuste, ma se si rimarrà fermi a lungo allora le cose cambieranno e il calcio non sarà come lo conosciamo. Ci saranno problemi importanti e altri meno, magari certe cifre estreme che ci sono state negli ultimi anni non ci saranno più».