Krstovic, oggetto del desiderio l’attaccante leccese: tre big italiane su di lui (e nel frattempo i pugliesi stilano il prezzo)

Krstovic, grande assente contro l’Atalanta ma obiettivo concreto per quanto riguarda il calciomercato Lecce. Cosa bolle in pentola?

Nikola Krstovic sarà il grande assente contro l’Atalanta, ma ciò non toglie che sia uno degli argomenti per quanto concerne il calciomercato Lecce: considerando la grande stagione che sta facendo il centravanti giallorosso in Puglia.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttosport, infatti ci sarebbero (oltre alla Roma) anche Inter e Juve su Krstovic: il tutto con un prezzo che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.