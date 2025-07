Krstovic, il centravanti lascerà Lecce! Tante big su di lui, ma sul mercato i giallorossi pretendono quella cifra - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: la Roma punta Krstovic, trattativa in corso per abbassare il prezzo. Le ultime

Il nome di Nikola Krstovic continua a scaldare il calciomercato Lecce. L’attaccante montenegrino, reduce da una stagione positiva in Serie A, è finito nel mirino della Roma, che sta lavorando concretamente per portarlo nella Capitale. Secondo quanto riportato da Simone Valdarchi de Il Romanista, i giallorossi sono già in contatto con il Lecce e cercano di abbassare le richieste economiche del club salentino, che per ora parte da una valutazione di 30 milioni di euro.

Krstovic, classe 2000, è stato uno dei punti fermi dell’attacco leccese nell’ultima stagione. Arrivato in Puglia con aspettative moderate, ha saputo conquistare spazio e fiducia, attirando le attenzioni di diversi club di Serie A. Non è un caso che Gian Piero Gasperini lo avesse già seguito durante la sua esperienza all’Atalanta, segno che le qualità dell’attaccante sono da tempo sotto osservazione. Ora, però, Krstovic ha aperto chiaramente alla possibilità di un trasferimento alla Roma, ritenendo il club capitolino un’opportunità importante per la sua carriera.

La dirigenza romanista, consapevole del valore del giocatore ma anche dei limiti di budget imposti dal fair play finanziario, sta cercando una strategia per ridurre le pretese economiche del Lecce. Una cessione cash sembra difficile da concretizzare a quelle cifre, ma non è esclusa la possibilità di inserire contropartite tecniche o una formula di prestito con obbligo di riscatto. Il Lecce, dal canto suo, non ha fretta di vendere e sa di avere tra le mani un attaccante dal grande potenziale e con ampio margine di crescita.

Nel frattempo, Krstovic rimane uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato del Lecce. Il club salentino potrebbe approfittare dell’interesse della Roma per ottenere una cifra importante o comunque un pacchetto tecnico vantaggioso. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive.

Per la Roma, l’acquisto di Krstovic rappresenterebbe un investimento su un attaccante giovane, fisico e già adattato alla Serie A. Per il Lecce, invece, una sua cessione a cifre importanti potrebbe finanziare nuove operazioni in entrata. Il calciomercato è appena iniziato, ma il nome di Krstovic promette di essere al centro delle trattative estive.